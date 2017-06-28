«Факелу» могут запретить пополнять состав новыми футболистами
Бывшие игроки «Факела» настроены решительно против воронежского клуба.
Напомним, финансовые трудности в команде возникли этой зимой — игрокам не платили зарплату и премиальные. А по окончании сезона состав
Бывшие игроки настроены решительно — в ближайшее время большинство намерено обратиться в профсоюз и подать жалобу. В этом случае «Факелу» могут запретить заявлять новых футболистов к первенству Футбольной национальной лиги. Оно, между тем, стартует уже в начале июля.
Дмитрий Тихий, бывший игрок футбольного клуба «Факел»:
«Если я не ошибаюсь, то к сегодняшнему дню уже всё обещали выплатить. То есть, никаких подвижек нет. Может быть, зарплата и за последний месяц, но премиальные там еще даже есть, например, трое премиальных за 15 год осени. Они у нас
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