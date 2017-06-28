«Факелу» могут запретить пополнять состав новыми футболистами

Экс-футболисты команды требуют от руководства погасить перед ними задолженность, иначе грозятся обратиться в общероссийский профсоюз футболистов. Подобные уведомления руководству клуба отправили как минимум два бывших игрока «Факела».

Напомним, финансовые трудности в команде возникли этой зимой — игрокам не платили зарплату и премиальные. А по окончании сезона состав сине-белых практически полностью изменился — клуб покинули 19 человек. Остались лишь шестеро спортсменов, долги у клуба и перед ними.

Бывшие игроки настроены решительно — в ближайшее время большинство намерено обратиться в профсоюз и подать жалобу. В этом случае «Факелу» могут запретить заявлять новых футболистов к первенству Футбольной национальной лиги. Оно, между тем, стартует уже в начале июля.

Дмитрий Тихий, бывший игрок футбольного клуба «Факел»: