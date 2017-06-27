«Ротор» не сможет принимать соперников в Волгограде до конца августа

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В пресс-конференции приняли участие председатель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Александр Глинянов и генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

Руководитель облспорткомитета рассказал собравшимся журналистам о том, что в связи с продолжающейся реконструкцией волгоградского стадиона «Зенит», являющегося одной из баз к чемпионату мира по футболу 2018 года, стартовый домашний поединок с астраханским «Волгарем» (15-го июля) состоится на резервной арене волгоградской команды, а именно на Центральном стадионе города Астрахани. Вплоть до окончания строительных работ на СК «Зенит» (26-го августа), «Ротор-Волгоград» не сможет принимать соперников в родном городе. В этой связи, руководство волгоградского клуба обратилось к командам, с которыми предстояло встречаться дома, об обмене домашних и гостевых матчей между кругами. Первым откликнулось «Динамо Спб», и матч 26-го июля, который пройдет в Северной столице, превратился из домашнего в гостевой. Если и другие клубы пойдут навстречу волгоградцам, то домашние матчи 5 августа с «Сибирью» и 13-го августа с «Тамбовом» пройдут соответственно в Новосибирске и Тамбове и будут считаться гостевыми. Первый матч на волгоградском стадионе «Зенит» должен состоятся 27-го августа. Во встрече 10 тура «Ротор-Волгоград» будет принимать калининградскую «Балтику».

Кроме календаря игр, на встрече поднимались вопросы: финансирования команды в ФНЛ (в настоящий момент оно осуществляется из областного бюджета в надлежащем объеме), возвращения клубного герба (очередное судебное слушание назначено на 2 августа текущего года), о заявке второй команды в ПФЛ (старт в этом турнире примет команда «Зенит-Волгоград», которая будет финансироваться из городского бюджета и являться своеобразным дублем главной команды области).