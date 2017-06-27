Капитан «Енисея» получил перелом малой берцовой кости
Капитан «Енисея» Александр Харитонов выбыл на неопределенный срок
из-за перелома малой берцовой кости, сообщает официальный сайт красноярской команды.
Травму 34-летний футболист получил во время контрольной встречи со «Спартаком-2» (2:1) на сборе в Подмосковье.
Стоит отметить, что это уже вторая серьезная травма Харитонова за последний год, ранее в июле 2016 года Александр порвал крестообразные связки в игре против «Зенита-2» и выбыл на полгода.
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