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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30203074/
27 июня 2017, 12:35 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Капитан «Енисея» получил перелом малой берцовой кости

Капитан «Енисея» Александр Харитонов выбыл на неопределенный срок из-за перелома малой берцовой кости, сообщает официальный сайт красноярской команды.

Травму 34-летний футболист получил во время контрольной встречи со «Спартаком-2» (2:1) на сборе в Подмосковье.

Стоит отметить, что это уже вторая серьезная травма Харитонова за последний год, ранее в июле 2016 года Александр порвал крестообразные связки в игре против «Зенита-2» и выбыл на полгода.

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