Капитан «Енисея» получил перелом малой берцовой кости

Травму 34-летний футболист получил во время контрольной встречи со «Спартаком-2» (2:1) на сборе в Подмосковье.

Стоит отметить, что это уже вторая серьезная травма Харитонова за последний год, ранее в июле 2016 года Александр порвал крестообразные связки в игре против «Зенита-2» и выбыл на полгода.