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27 июня 2017, 11:49 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Валерий Петраков: «Томи» нужно делать нормальную селекцию

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Сибири» (0:4) в контрольном матче. Специалист остался недоволен игрой и действиями футболистов, которые находятся на просмотре.

Главный тренер Томи Валерий <span class=error>Петраков</span> прокомментировал поражение от Сибири (0:4) в контрольном матче. Специалист остался недоволен игрой и действиями футболистов которые находятся на просмотре. Увеличить
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«Неудачное начало — это одно, но и самой игры не было. Я удивлён, люди приезжают на просмотр, а у них нет ни желания, ни самоотдачи, ни дисциплины.

Хороший матч, который показал все наши слабости. Особенно мы бездарно играем в обороне. Надо с этим что-то делать, открывать заявку и проводить более или менее нормальную селекцию. Тогда мы сможем что-то поправить. А с такими игроками очень низкое качество.

«Сибирь» в первом дивизионе не самая сильная команда, но что мы тогда будем делать с другими командами? Но меня в большей степени настораживает не игра или результат. Если во втором тайме мы что-то пытались наладить, были подходы, то в первом мы просто потерялись.

Да, нагрузка, да, тренировки, но 45 минут можно на данном этапе выдержать и проявить себя. В первом тайме я ни у кого этого не увидел, — сказал Петраков в беседе с пресс-службой клуба.

Томь
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