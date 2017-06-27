Валерий Петраков: «Томи» нужно делать нормальную селекцию

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«Неудачное начало — это одно, но и самой игры не было. Я удивлён, люди приезжают на просмотр, а у них нет ни желания, ни самоотдачи, ни дисциплины.

Хороший матч, который показал все наши слабости. Особенно мы бездарно играем в обороне. Надо с этим что-то делать, открывать заявку и проводить более или менее нормальную селекцию. Тогда мы сможем что-то поправить. А с такими игроками очень низкое качество.

«Сибирь» в первом дивизионе не самая сильная команда, но что мы тогда будем делать с другими командами? Но меня в большей степени настораживает не игра или результат. Если во втором тайме мы что-то пытались наладить, были подходы, то в первом мы просто потерялись.