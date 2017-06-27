«Кубань» интересуется полузащитником «Рубина»
Как стало известно, в сфере интересов «Кубани» находится центральный полузащитник «Рубина» Альберт Шарипов, но его переход возможен, только если игрок покинет казанский клуб в статусе свободного агента.
Весенний этап 24-летний хавбек провел в «Нефтехимике», однако
Добавим, что из новичков «Кубань» пока оформила отношения только с защитником Никитой Чичериным из «Енисея». На сегодняшний день на краснодарцев наложен запрет на регистрацию новых игроков, который клуб обещает снять.
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