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27 июня 2017, 11:47 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Кубань» интересуется полузащитником «Рубина»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Как стало известно, в сфере интересов «Кубани» находится центральный полузащитник «Рубина» Альберт Шарипов, но его переход возможен, только если игрок покинет казанский клуб в статусе свободного агента.

Весенний этап 24-летний хавбек провел в «Нефтехимике», однако из-за травмы сыграл лишь один матч. Ранее Шарипов помимо казанского клуба выступал за «Томь» и «Факел».

Добавим, что из новичков «Кубань» пока оформила отношения только с защитником Никитой Чичериным из «Енисея». На сегодняшний день на краснодарцев наложен запрет на регистрацию новых игроков, который клуб обещает снять.

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