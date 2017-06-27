«Кубань» интересуется полузащитником «Рубина»

Весенний этап 24-летний хавбек провел в «Нефтехимике», однако из-за травмы сыграл лишь один матч. Ранее Шарипов помимо казанского клуба выступал за «Томь» и «Факел».

Добавим, что из новичков «Кубань» пока оформила отношения только с защитником Никитой Чичериным из «Енисея». На сегодняшний день на краснодарцев наложен запрет на регистрацию новых игроков, который клуб обещает снять.