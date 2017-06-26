Более 15 футболистов «Факела» обратятся в РФС из-за невыплаты зарплаты
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Более 15 футболистов, которые минувший сезон провели в составе воронежского «Факела», намерены обратиться в палату по разрешению споров Российского футбольного союза из-за невыплаты заработной платы, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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Воронежский «Факел» завершил сезон-2016/17 в Футбольной национальной лиге на 10 строчке турнирной таблицы. В апреле существовала вероятность бойкота игроками команды матча с владивостокским «Лучом-Энергией»
«Долги руководства “Факела” перед игроками составляют две зарплаты и премиальные за сезон-2016/17, — рассказал источник. — До последнего момента футболисты пытались найти компромисс с президентом клуба Евгением Севергиным, пошли на уступки. В частности, не стали подавать жалобы ранее, чтобы к клубу не применяли
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