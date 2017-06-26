Более 15 футболистов «Факела» обратятся в РФС из-за невыплаты зарплаты

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Воронежский «Факел» завершил сезон-2016/17 в Футбольной национальной лиге на 10 строчке турнирной таблицы. В апреле существовала вероятность бойкота игроками команды матча с владивостокским «Лучом-Энергией» из-за долгов по зарплате.