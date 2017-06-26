Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с сербским «Спартаком»
В субботу, 24 июня, самарские футболисты провели контрольный матч на сборах в Сербии. Соперником «Крыльев Советов» стал «Спартак» из города Суботица.
«Счет открыла самарская команда. Судья назначил пенальти в ворота сербов. Его исполнил Дмитрий Ятченко, — рассказали представители самарского клуба.
Но удержать преимущество самарцы не смогли. Через некоторое время сербским футболистам удалось сравнять счет. В результате ничья — 1:1.
Напомним, что в Сербии «Крылья Советов» будут тренироваться до 29 июня. В расположении команды находится 21 футболист. Спортсмены готовятся к новому сезону под руководство главного тренера Андрея Тихонова.
Его назначили после отставки Вадима Скрипченко. Причиной стал выход команды из
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