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26 июня 2017, 10:53 | Футбол: Первый дивизион | Volga News

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

В субботу, 24 июня, самарские футболисты провели контрольный матч на сборах в Сербии. Соперником «Крыльев Советов» стал «Спартак» из города Суботица.

«Счет открыла самарская команда. Судья назначил пенальти в ворота сербов. Его исполнил Дмитрий Ятченко, — рассказали представители самарского клуба.

Но удержать преимущество самарцы не смогли. Через некоторое время сербским футболистам удалось сравнять счет. В результате ничья — 1:1.

Напомним, что в Сербии «Крылья Советов» будут тренироваться до 29 июня. В расположении команды находится 21 футболист. Спортсмены готовятся к новому сезону под руководство главного тренера Андрея Тихонова.

Его назначили после отставки Вадима Скрипченко. Причиной стал выход команды из Премьер-лиги.
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