Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

«Счет открыла самарская команда. Судья назначил пенальти в ворота сербов. Его исполнил Дмитрий Ятченко, — рассказали представители самарского клуба.

Но удержать преимущество самарцы не смогли. Через некоторое время сербским футболистам удалось сравнять счет. В результате ничья — 1:1.

Напомним, что в Сербии «Крылья Советов» будут тренироваться до 29 июня. В расположении команды находится 21 футболист. Спортсмены готовятся к новому сезону под руководство главного тренера Андрея Тихонова.