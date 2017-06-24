«Шинник» проиграл «Волгарю»
Футболисты «Шинника» в первом матче проиграли «Волгарю» на сборе в Минске.
Встреча завершилась победой астраханцев со счетом 2:1.
«Шинник» (Ярославль) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:2 (1:2).
Голы: Шалаев, 22 — 0:1, Бабырь, 24 — 0:2, Самойлов, 40 — 1:2.
«Шинник»: Антипин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Щадин, Шайморданов, Дроздов, Нарылков (Камилов, 46'), Самойлов, Низамутдинов, Булия (Безлихотнов, 46').
«Волгарь»: Бучнев, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Калинин, игрок на росмотре, Букия, Шалаев, Бочков, Кабутов, Бабырь.
Напоминаем, что сегодня между этими командами состоится еще одна игра.
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