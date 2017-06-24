«Шинник» проиграл «Волгарю»

Встреча завершилась победой астраханцев со счетом 2:1.

«Шинник» (Ярославль) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:2 (1:2).

Голы: Шалаев, 22 — 0:1, Бабырь, 24 — 0:2, Самойлов, 40 — 1:2.

«Шинник»: Антипин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Щадин, Шайморданов, Дроздов, Нарылков (Камилов, 46'), Самойлов, Низамутдинов, Булия (Безлихотнов, 46').

«Волгарь»: Бучнев, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Калинин, игрок на росмотре, Букия, Шалаев, Бочков, Кабутов, Бабырь.

Напоминаем, что сегодня между этими командами состоится еще одна игра.