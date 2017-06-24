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24 июня 2017, 16:59 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Шинник» проиграл «Волгарю»

Футболисты «Шинника» в первом матче проиграли «Волгарю» на сборе в Минске.

Встреча завершилась победой астраханцев со счетом 2:1.

«Шинник» (Ярославль) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:2 (1:2).

Голы: Шалаев, 22 — 0:1, Бабырь, 24 — 0:2, Самойлов, 40 — 1:2.

«Шинник»: Антипин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Щадин, Шайморданов, Дроздов, Нарылков (Камилов, 46'), Самойлов, Низамутдинов, Булия (Безлихотнов, 46').

«Волгарь»: Бучнев, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Калинин, игрок на росмотре, Букия, Шалаев, Бочков, Кабутов, Бабырь.

Напоминаем, что сегодня между этими командами состоится еще одна игра.

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