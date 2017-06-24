«Факел» заявил еще десять игроков
«Факел» заявил еще десять футболистов для участия в
ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017−2018 гг.
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Заявочный лист воронежской команды пополнили вратари Илья Трунин и Артём Фёдоров, защитники Андрей Семёнов, Игорь Хайманов и Святослав Шабанов, полузащитники Армен Амбарцумян, Александр Мануковский, Артём Молодцов и Евгений Ушаков, нападающий Артём Сердюк.
Таким образом, в заявочном листе «Факела» в ФНЛ фигурируют имена 16-и футболистов. На следующей неделе этот лист продолжит пополняться.
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