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24 июня 2017, 13:34 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Факел» заявил еще десять игроков

«Факел» заявил еще десять футболистов для участия в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017−2018 гг.

Факел заявил еще десять футболистов для участия в <nobr>ФОНБЕТ-Первенстве</nobr> России по футболу среди команд клубов <span class=error>ФНЛ</span> сезона 2017−2018 гг. Увеличить
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Заявочный лист воронежской команды пополнили вратари Илья Трунин и Артём Фёдоров, защитники Андрей Семёнов, Игорь Хайманов и Святослав Шабанов, полузащитники Армен Амбарцумян, Александр Мануковский, Артём Молодцов и Евгений Ушаков, нападающий Артём Сердюк.

Таким образом, в заявочном листе «Факела» в ФНЛ фигурируют имена 16-и футболистов. На следующей неделе этот лист продолжит пополняться.

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