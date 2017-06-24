«Динамо-СПб» подписало двух новичков
Питерское «Динамо» подписало контракты с защитником Сандро Цвейбой и полузащитником Валерием Сарамутиным.
23-летний центральный защитник Сандро Цвейба воспитанник московского «Локомотива» первую половину этого сезона провёл в самарских «Крыльях Советов». В 2016 году выступал в составе «Актобе» в чемпионате Казахстана, провёл два матча в квалификационном раунде Лиги Европы. В 2014 и 2015 гг. играл в чемпионатах Венгрии и Хорватии за «Уйпешт» и «Осиек», соответственно. Также выступал в составе хабаровского клуба «СКА-Энергия» в ФНЛ и команду «Русь» во втором дивизионе. В 2014 году участвовал в Кубке Содружества в составе молодёжной сборной России.
22-летний полузащитник Валерий Сарамутин перешёл в состав «Динамо-СПб», подписав контракт с клубом, рассчитанный на два года. Сарамутин, родившийся в американском штате
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