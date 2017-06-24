«Динамо-СПб» подписало двух новичков

23-летний центральный защитник Сандро Цвейба воспитанник московского «Локомотива» первую половину этого сезона провёл в самарских «Крыльях Советов». В 2016 году выступал в составе «Актобе» в чемпионате Казахстана, провёл два матча в квалификационном раунде Лиги Европы. В 2014 и 2015 гг. играл в чемпионатах Венгрии и Хорватии за «Уйпешт» и «Осиек», соответственно. Также выступал в составе хабаровского клуба «СКА-Энергия» в ФНЛ и команду «Русь» во втором дивизионе. В 2014 году участвовал в Кубке Содружества в составе молодёжной сборной России.

22-летний полузащитник Валерий Сарамутин перешёл в состав «Динамо-СПб», подписав контракт с клубом, рассчитанный на два года. Сарамутин, родившийся в американском штате Нью-Джерси и имеющий также и гражданство США, с 2012 года выступал за различные команды московского «Динамо», а в 2016 году дебютировал в Премьер-лиге. В прошлом сезоне Валерий выступал, преимущественно, за фарм-клуб москвичей — команду «Динамо-2» в ПФЛ, сыграв за неё практически все матчи, в том числе и две встречи с нашей командой.