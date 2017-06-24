Астафьев может вернуться в «Сибирь»

За «Сибирь» Астафьев выступал с 2010 по 2014 годы, став одним из символов команды. Вопрос в том, договорятся ли «орлы» с вылетевшей в ПФЛ «Мордовией», которой принадлежит 34-летний хавбек.

Весеннюю часть первенства ФНЛ Астафьев провел на правах аренды в «СКА-Хабаровске», а всего в минувшем сезоне на его счету 31 матч и 5 голов. Напомним, что Астафьев становился вице-чемпионом и серебряным призером чемпионата России в составе «Зенита».

Тем временем, как сообщает сайт «Сибири», новосибирцы подписали еще одного новичка — Романа Парфиновича из пензенского «Зенита».