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24 июня 2017, 10:53 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Астафьев может вернуться в «Сибирь»

«Сибирь» вслед за Алексеем Аравиным, Александром Дегтяревым и Максимом Житневым намерена вернуть еще одного своего бывшего игрока — Максима Астафьева.

За «Сибирь» Астафьев выступал с 2010 по 2014 годы, став одним из символов команды. Вопрос в том, договорятся ли «орлы» с вылетевшей в ПФЛ «Мордовией», которой принадлежит 34-летний хавбек.

Весеннюю часть первенства ФНЛ Астафьев провел на правах аренды в «СКА-Хабаровске», а всего в минувшем сезоне на его счету 31 матч и 5 голов. Напомним, что Астафьев становился вице-чемпионом и серебряным призером чемпионата России в составе «Зенита».

Тем временем, как сообщает сайт «Сибири», новосибирцы подписали еще одного новичка — Романа Парфиновича из пензенского «Зенита».

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