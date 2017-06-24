«Луч-Энергия» завершил сбор в Минске

В заключительный день подопечные Вальдаса Иванаускаса провели две контрольные встречи разными составами. Сначала россияне сыграли с минской «Ислочью», которую победили со счетом 4:1. Дважды отличился Руслан Гордиенко и по голу забили Александр Ярковой и Дмитрий Пикатов.

Затем «Луч-Энергия» сыграл вничью с могилевским «Днепром». В составе приморцев отличился Ишхан Гелоян. Спустя два дня владивостокская команда вновь соберется в Минске и продолжит подготовку к новому сезону.