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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30176313/
24 июня 2017, 10:52 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Луч-Энергия» завершил сбор в Минске

«Луч-Энергия» завершил первый предсезонный сбор.

В заключительный день подопечные Вальдаса Иванаускаса провели две контрольные встречи разными составами. Сначала россияне сыграли с минской «Ислочью», которую победили со счетом 4:1. Дважды отличился Руслан Гордиенко и по голу забили Александр Ярковой и Дмитрий Пикатов.

Затем «Луч-Энергия» сыграл вничью с могилевским «Днепром». В составе приморцев отличился Ишхан Гелоян. Спустя два дня владивостокская команда вновь соберется в Минске и продолжит подготовку к новому сезону.

Луч-Энергия
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Новости Первого дивизиона

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