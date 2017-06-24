«Волгарь» заявил 11 игроков

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вратари: Дмитрий Саганович (№ 30), Владислав Ямпольский (№ 1);.

защитники: Алексей Бирбин (№ 97), Евгений Кирисов (№ 2);.

полузащитники: Роман Акбашев (№ 70), Аслан Дышеков (№ 33), Алексей Сутормин (№ 19), Олег Шалаев (№ 18), Темури Букия (№ 27);.

нападающие: Дмитрий Лесников (№ 21), Сергей Веркашанский (№ 11).

Ну, а первым из клубов ФНЛ, заявивший игроков, стал «Факел». Воронежцы и астраханцы сделали заявку при помощи системы электронной регистрации футболистов, которая уже третий сезон используется в Футбольной Национальной Лиге.

Первый регистрационный период стартовал 8 июня и продлится до 31 августа включительно. В этот временной промежуток клубы смогут оформлять переходы футболистов.