«Волгарь» заявил 11 игроков
Вторым клубом, заявившим футболистов для участия в
ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу-2017−2018, стал «Волгарь». В заявочном листе астраханцев на сегодняшний день значится одиннадцать футболистов:
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
вратари: Дмитрий Саганович (№ 30), Владислав Ямпольский (№ 1);.
защитники: Алексей Бирбин (№ 97), Евгений Кирисов (№ 2);.
полузащитники: Роман Акбашев (№ 70), Аслан Дышеков (№ 33), Алексей Сутормин (№ 19), Олег Шалаев (№ 18), Темури Букия (№ 27);.
нападающие: Дмитрий Лесников (№ 21), Сергей Веркашанский (№ 11).
Ну, а первым из клубов ФНЛ, заявивший игроков, стал «Факел». Воронежцы и астраханцы сделали заявку при помощи системы электронной регистрации футболистов, которая уже третий сезон используется в Футбольной Национальной Лиге.
Первый регистрационный период стартовал 8 июня и продлится до 31 августа включительно. В этот временной промежуток клубы смогут оформлять переходы футболистов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter