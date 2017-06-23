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23 июня 2017, 19:05 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Пресс-служба «Кубани»: Задолженность перед игроками есть, но она меньше года

В футбольном клубе «Кубань» прокомментировали информацию «СЭ» о том, что игроки клуба уже 12 месяцев не получают зарплату и могут бойкотировать матчи. В частности, краснодарцы подчеркнули намерение полностью рассчитаться с футболистами.

В футбольном клубе Кубань прокомментировали информацию СЭ о том что игроки клуба уже 12 месяцев не получают зарплату и могут бойкотировать матчи. Увеличить
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— За­долженность перед фу­тболистами есть, но она в разы меньше, — заявили в пресс-службе желто-зеленых. — Клуб планирует погасить долги перед игроками до 6 июля, и ни о ка­ком бойкоте матчей речи идти не может в принципе. Кома­нда продолжает работу в текущем режиме, и прямо сейчас на св­оей учебно-тренирово­чной базе проводит контрольный матч с волгоградским «Ротором­».

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