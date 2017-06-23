Пресс-служба «Кубани»: Задолженность перед игроками есть, но она меньше года

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— За­долженность перед фу­тболистами есть, но она в разы меньше, — заявили в пресс-службе желто-зеленых. — Клуб планирует погасить долги перед игроками до 6 июля, и ни о ка­ком бойкоте матчей речи идти не может в принципе. Кома­нда продолжает работу в текущем режиме, и прямо сейчас на св­оей учебно-тренирово­чной базе проводит контрольный матч с волгоградским «Ротором­».