Пресс-служба «Кубани»: Задолженность перед игроками есть, но она меньше года
В футбольном клубе «Кубань» прокомментировали информацию «СЭ» о том, что игроки клуба уже 12 месяцев не получают зарплату и могут бойкотировать матчи. В частности, краснодарцы подчеркнули намерение полностью рассчитаться с футболистами.
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— Задолженность перед футболистами есть, но она в разы меньше, — заявили в
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