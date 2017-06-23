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23 июня 2017, 18:21 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Петреску намерен пожаловаться на ФК «Кубань» в Спортивный арбитражный суд

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Румынский тренер Дан Петреску готов взыскать с футбольного клуба «Кубань» задолженность по зарплате через Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС сообщил агент специалиста Николай Пырнэу.

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Петреску возглавлял «Кубань» с июня по октябрь 2016 года. До этого он работал главным тренером краснодарской команды с 2010 по 2012 годы.

«Кубань» до сих пор не перечислила Петреску ни копейки, в октябре будет ровно год с момента, как клуб ничего не платит. После обращения [Петреску] в палату по разрешению споров ФИФА клуб также ничего не перечислял. Мы однозначно будем обращаться в КАС, будем идти до конца, — сказал Пырнэу.

По словам агента, руководство клуба не выходит на связь с ним и Петреску. «А если мы звоним с другого номера, то там просто бросают трубки», — отметил он.

49-летний Петреску в мае был назначен главным тренером румынского «Клужа».

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