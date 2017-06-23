«Крылья Советов» открыли детский лагерь

После заезда с приветственным словом к ребятам обратились финансовый директор клуба Игорь Поваров и рекордсмен «Крыльев» по количеству матчей, мастер спорта СССР Валерьян Панфилов. Они отметили, что ребятам посчастливилось стать первыми воспитанниками кампуса, созданного на базе профессионального футбольного клуба.

— Детские спортивные кампусы очень популярны в Европе, — подчеркнул Игорь Поваров. Подобные проекты позволяют не только приобщить детей к футболу, развить игровые навыки, но и предоставить им условия, в которых готовятся к играм профессиональные футболисты. В России детские клубные лагеря имеют только гранды российского футбола. Теперь кампус впервые появился у нашего клуба, и это здорово.

Валерьян Панфилов вспомнил о том, как он начинал заниматься футболом:

— Я серьезно увлекся футболом, когда мне было уже 13 лет. Конечно, никаких условий для этого — даже бутс, у меня не было. Сейчас вы начали подготовку на базе главной команды региона — я мог об этом только мечтать. Нужно ценить это и относиться к футболу со всей серьезностью. Я очень хочу, чтобы в «Крыльях» было как можно больше местных игроков. Надеюсь, что лет через десять я приду на «Самара Арену» и буду болеть за «Крылья Советов», в составе которой увижу кого-то из вас. И вы, став профессиональными футболистами, по прошествии многих лет, посмотрите на эту фотографию из детского лагеря «Крыльев», и вспомните, как начинался ваш путь.