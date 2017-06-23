«Крылья Советов» открыли детский лагерь
На клубной базе «Крыльев Советов» состоялось открытие детского лагеря «Крылья Советов». За 5 дней приема заявок к организаторам обратились около 200 человек. По итогам отбора воспитанниками кампуса стали 20 ребят.
После заезда с приветственным словом к ребятам обратились финансовый директор клуба Игорь Поваров и рекордсмен «Крыльев» по количеству матчей, мастер спорта СССР Валерьян Панфилов. Они отметили, что ребятам посчастливилось стать первыми воспитанниками кампуса, созданного на базе профессионального футбольного клуба.
— Детские спортивные кампусы очень популярны в Европе, — подчеркнул Игорь Поваров. Подобные проекты позволяют не только приобщить детей к футболу, развить игровые навыки, но и предоставить им условия, в которых готовятся к играм профессиональные футболисты. В России детские клубные лагеря имеют только гранды российского футбола. Теперь кампус впервые появился у нашего клуба, и это здорово.
Валерьян Панфилов вспомнил о том, как он начинал заниматься футболом:
— Я серьезно увлекся футболом, когда мне было уже 13 лет. Конечно, никаких условий для этого — даже бутс, у меня не было. Сейчас вы начали подготовку на базе главной команды региона — я мог об этом только мечтать. Нужно ценить это и относиться к футболу со всей серьезностью. Я очень хочу, чтобы в «Крыльях» было как можно больше местных игроков. Надеюсь, что лет через десять я приду на «Самара Арену» и буду болеть за «Крылья Советов», в составе которой увижу
Воспитанники детского лагеря «Крыльев Советов» в течение недели будут тренироваться на базе команды. В свободное от тренировок время дети будут полностью погружены в
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