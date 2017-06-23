ФК «Кубань» планирует погасить долги по зарплате до 6 июля
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Кубань» планирует погасить задолженность по зарплате перед футболистами команды до 6 июля, о бойкоте игроками матчей не может быть и речи. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе краснодарского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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«Клуб планирует погасить долги перед футболистами до 6 июля», — сказали в
На вопрос, соответствуют ли действительности появившиеся в СМИ сведения о том, что долги «Кубани» перед игроками составляют 7−12 месяцев, в
Также в
«Кубань» заняла седьмое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17. Чемпионат ФНЛ сезона-2017/18 стартует 8 июля, «Кубань» в первом туре на выезде сыграет с «Томью».
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