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23 июня 2017, 17:40 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

ФК «Кубань» планирует погасить долги по зарплате до 6 июля

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Кубань» планирует погасить задолженность по зарплате перед футболистами команды до 6 июля, о бойкоте игроками матчей не может быть и речи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

<em>МОСКВА 23 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/.</em> Кубань планирует погасить задолженность по зарплате перед футболистами команды до 6 июля о бойкоте игроками матчей не может быть и речи. Об этом ТАСС сообщили в <nobr>пресс-службе</nobr> краснодарского клуба. Увеличить
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«Клуб планирует погасить долги перед футболистами до 6 июля», — сказали в пресс-службе, отметив, что размер задолженности является конфиденциальной информацией.

На вопрос, соответствуют ли действительности появившиеся в СМИ сведения о том, что долги «Кубани» перед игроками составляют 7−12 месяцев, в пресс-службе ответили: «Нет, не соответствуют».

Также в пресс-службе опровергли информацию о возможном бойкоте матчей игроками «Кубани». «Об этом не может быть и речи. Команда начнет сезон в обычном режиме», — сообщили в клубе.

«Кубань» заняла седьмое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17. Чемпионат ФНЛ сезона-2017/18 стартует 8 июля, «Кубань» в первом туре на выезде сыграет с «Томью».

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