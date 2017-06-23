Алексей Пугин: Я ухожу из «Томи»

Полузащитник подтвердил, что намерен расторгнуть контракт с сибирским клубом.

— Да, я подал на Палату. Ухожу из «Томи», хочу продолжить карьеру в другом клубе. В РФПЛ или ФНЛ? Пока не знаю, — сказал Пугин.

В минувшем чемпионате России Пугин провел за «Томь» 21 матч, став с 4 голами лучшим бомбардиром команды.