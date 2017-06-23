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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30170727/
23 июня 2017, 15:30 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Алексей Пугин: Я ухожу из «Томи»

Как стало известно, в пятницу Палата по разрешению споров РФС рассмотрит претензии Алексея Пугина к «Томи».

Полузащитник подтвердил, что намерен расторгнуть контракт с сибирским клубом.

 — Да, я подал на Палату. Ухожу из «Томи», хочу продолжить карьеру в другом клубе. В РФПЛ или ФНЛ? Пока не знаю, — сказал Пугин.

В минувшем чемпионате России Пугин провел за «Томь» 21 матч, став с 4 голами лучшим бомбардиром команды.

Томь
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