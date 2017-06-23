Алексей Пугин: Я ухожу из «Томи»
Как стало известно, в пятницу Палата по разрешению споров РФС рассмотрит претензии Алексея Пугина к «Томи».
Полузащитник подтвердил, что намерен расторгнуть контракт с сибирским клубом.
— Да, я подал на Палату. Ухожу из «Томи», хочу продолжить карьеру в другом клубе. В РФПЛ или ФНЛ? Пока не знаю, — сказал Пугин.
В минувшем чемпионате России Пугин провел за «Томь» 21 матч, став с 4 голами лучшим бомбардиром команды.
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