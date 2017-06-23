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23 июня 2017, 14:53 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Тренерский штаб «Оренбурга» пополнили грузинский и кипрский специалисты

В тренерском штабе «Оренбурга» произошли изменения.

В тренерском штабе Оренбурга произошли изменения. Увеличить
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Как сообщает пресс-служба клуба, было принято решение расстаться с тренерами Арнольдом Слабодичем и Владимиром Федотовым.

На их место приглашены грузинский специалист Виссарион Чедия и киприот Михалис Микаэл — тренер по физподготовке. Чедия ранее работал с нынешним главным тренером Темури Кецбаей в сборной Грузии и футбольных клубах «Анортосис», АПОЭЛ и АЕК.

Тренер Ильшат Айткулов и тренер вратарей Платон Захарчук продлили свои контракты с ФК «Оренбург».

Оренбург
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