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23 июня 2017, 14:18 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Сайт «Кубани» — лучший в ФНЛ

В Москве в конференц-зале «Арбат» гостиницы «Holliday Inn Сокольники» прошел ежегодный семинар Футбольной национальной лиги, в ходе которого были вручены награды по итогам работы в уже завершившемся спортивном году.

В Москве в <nobr>конференц-зале</nobr> Арбат гостиницы Holliday Inn Сокольники прошел ежегодный семинар Футбольной национальной лиги в ходе которого были вручены награды по итогам работы в уже завершившемся спортивном году. Увеличить
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Футбольный клуб «Кубань» стал победителем в номинации «Лучший официальный сайт клуба ФНЛ на протяжении спортивного сезона 2016−2017 годов».

— Мы благодарны коллегам за признание, — говорит пресс-атташе футбольного клуба «Кубань» Роман Заикин. — Тем более приятно, что свой выбор сделали специалисты, играющие с нами на одном поле. В преддверии нового сезона у нас есть ряд идей, касающихся как сайта, так и наших социальных сервисов, которые мы планируем претворить в жизнь. Так что следите за обновлениями!

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