Сайт «Кубани» — лучший в ФНЛ
В Москве в
конференц-зале «Арбат» гостиницы «Holliday Inn Сокольники» прошел ежегодный семинар Футбольной национальной лиги, в ходе которого были вручены награды по итогам работы в уже завершившемся спортивном году.
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Футбольный клуб «Кубань» стал победителем в номинации «Лучший официальный сайт клуба ФНЛ на протяжении спортивного сезона 2016−2017 годов».
— Мы благодарны коллегам за признание, — говорит
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