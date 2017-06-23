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Футбольный клуб «Кубань» стал победителем в номинации «Лучший официальный сайт клуба ФНЛ на протяжении спортивного сезона 2016−2017 годов».