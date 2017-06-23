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23 июня 2017, 11:08 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Оренбург» подписал контракты с четырьмя игроками

«Оренбург» заключил контракты с защитниками Евгением Осиповым из «Мордовии», который в минувшем сезоне провёл 37 матчей и забил 3 гола, Иналом Гетигежевым, выступавшим в «молодёжке» казанского «Рубина», Тарасом Царикаевым из «Шинника» (35 матчей), а также, как уже сообщалось ранее, полузащитником «Шинника» Давидом Дзаховым (23 матча, 3 гола).

Оренбург заключил контракты с защитниками Евгением <span class=error>Осиповым</span> из Мордовии который в минувшем сезоне провёл 37 матчей и забил 3 гола <span class=error>Иналом</span> Гетигежевым выступавшим в <span class=error>молодёжке</span> казанского Рубина Тарасом Царикаевым из <span class=error>Шинника</span> (35 матчей) а также как уже сообщалось ранее полузащитником <span class=error>Шинника</span> Давидом <span class=error>Дзаховым</span> (23 матча 3 гола). Увеличить
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Отметим, что Осипов и Гетигежев ранее уже вступали за команду из Оренбурга, которая тогда носила название «Газовик». В следующем сезоне оренбургская команда будет выступать в Футбольной национальной лиге.

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