Воронежский «Факел» пополнили три игрока

«Факел» подписал контракты с защитником Андреем Семеновым и полузащитниками Евгением Ушаковым и Никой Чхапелия, сообщил официальный сайт клуба в четверг, 22 июня. Теперь на контрактах в клубе находятся 17 футболистов.

Ника Чхапелия — воспитанник проекта «Школа бразильского футбола в России». Способный играть на обоих флангах средней линии футболист выступал за «Краснодар-2», пензенский «Зенит», нальчикский «Спартак», «Ростов», «Балтику» и «Тосно». Играл за молодежную сборную России.

Евгений Ушаков — полузащитник, способный сыграть на правом фланге и в центре средней линии. К 24 годам хавбек успел поиграть в клубах второго дивизиона «Орел» и «Зенит-Ижевск». В сезоне-16/17 он был одним из лидеров ижевского клуба, сыграв в 24 матчах и забив три мяча.

Андрей Семенов — воспитанник школы московского «Локомотива», вызвался в молодежную сборную России. Выступал за «Сахалин», «Луч-Энергию» и «Сокол». Играет на левом фланге обороны.