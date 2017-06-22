С воронежским «Факелом» заключили контракты уже восемь новых футболистов

В воронежском «Факеле» долгожданное пополнение. На этой неделе с клубом заключили контракты восемь новых футболистов. Большинство доказали свою профпригодность в контрольном матче — на поле базы в Тенистом «Факел» обыграл курский «Авангард» со счётом 4:3.

В поединке себя неплохо проявили вратарь Илья Трунин, защитники Игорь Хайманов и Святослав Шабанов. Уже на следующий день они официально пополнили состав сине-белых. Атакующую линию «Факела» попытаются усилить нападающие Армен Амбарцумян из «Мордовии» и Артём Сердюк из «Балтики». Последний в контрольном матче с «Авангардом» сумел забить дважды.

Из состава принципиального соперника «Факела», саратовского «Сокола», в воронежскую команду перешли двое — хавбек Александр Мануковский и вратарь Артём Фёдоров. Ещё один новичок — защитник из Саранска Артём Молодцов. Как сообщили корреспондентам «Вести-Воронеж» в клубе, селекционная работа продолжается — ежедневно на базе тренерский штаб просматривает претендентов. До старта чемпионата ФНЛ остаётся менее трёх недель.