«Крылья Советов» сыграют оставшиеся контрольные игры с командами из Сербии
Стали известны соперники «КС» по контрольным играм на
учебно-тренировочном сборе в Сербии.
24 и 28 июня самарцы проведут сразу по два матча. 24 числа в 12:00 второй состав «Крыльев» сыграет со вторым составом команды «Спартак» из Суботицы. В 20:00 сыграют первые составы.
28 числа, перед концовкой зарубежного сбора, «Крылья Советов» вторым составом сыграют также в 12:00 с клубом «Дунав» (с ней самарцы уже встречались 16 июня и выиграли 3:0).
Первый состав «Крыльев» проведет свою игру вечером того же дня в 20:00 с сербским клубом «Чукарички». После этого сбор «Крыльев» будет завершен и команда отправится в Россию, сообщает официальный сайт клуба.
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