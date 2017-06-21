Воронежский «Факел» усилил тренерский штаб
Игорь Пывин будет помощником Павла Гусева.
«Факел» нанял Игоря Пывина в качестве помощника главного тренера команды Павла Гусева. Клуб объявил о подписании специалиста во вторник, 20 июня.
Игорь Пывин — воспитанник СДЮСШОР «Факел». В качестве игрока выступал за семилукский «Химик», «Горняк» из Хромтау, «Факел» и лискинский «Локомотив». Тренерскую карьеру начал в 2007 году. Возглавлял лискинский «Локомотив», с которым выходил в 1/16 Кубка России, и пензенский «Зенит».
Место помощника главного тренера «Факела» оставалось вакантным после окончания срока контракта Игоря Ханкеева, ассистента Павла Гусева.
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