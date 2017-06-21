«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью
Контрольная игра с «Оренбургом» стала второй для «Крыльев» на сербском сборе.
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Несмотря на то, что
Самарцы начали матч активнее. Уже на первых минутах после красивой обводки защитников
А во второй половине матча «Крылья Советов» практически полностью завладели инициативой и, освежив свои ряды заменами, могли забить. Самый опасный момент был в концовке матча у Павла Голышева, когда тот бил в упор с нескольких метров перед воротами, но оренбуржцев выручил вратарь. До конца встречи ни одна из команд так и не отличилась. Итог — безголевая ничья 0:0.
Свои следующие контрольные матчи «Крылья» проведут 24 и 28 июня. Самарцы сыграют по два матча в день двумя составами.
Контрольный матч.
«Крылья Советов» — «Оренбург» — 0:0.
«Крылья Советов»: Конюхов (Шильников, 46'), Родич, Гаджибеков, Гоцук, Ятченко (Тихонов, 77'), Мияйлович (Башкиров, 46'), Ланин, Алиев, Кленкин, Чочиев (Голышев, 46'), Самодин (Визнович, 56').
«Оренбург»: Руденко, Царикаев, Андреев (Кайков, 46'), Осипов (Цуканов, 56'), Гетигежев (Васиев, 61'), Дзахов (Хайбуллин, 46'), Бреев (Серченков, 46'), Малых, Рудаков (Чуканов, 46'), Коронов (Макаров, 56'), Делькин (Кукушкин, 51').
20 июня.
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