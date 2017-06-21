«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью

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Несмотря на то, что из-за жары время матча было сдвинуто на полчаса вперед, игра все равно проходила под палящим солнцем. Этот фактор, безусловно, повлиял на игровые скорости.

Самарцы начали матч активнее. Уже на первых минутах после красивой обводки защитников из-за пределов штрафной прицельно пробил Данил Кленкин, но мяч приземлился на перекладину. Затем после розыгрыша комбинации на левом фланге связка Родич-Алиев выводила того же Кленкина на убойную позицию, но вратарь и защитники в последний момент сняли мяч с ноги нашего игрока. Затем уже пришла очередь «Оренбурга» проявлять инициативу. Соперник выждал момент, когда «Крылья» подсядут от жары и стал проводить атаку за атакой, не давая самарцам надолго остаться с мячом. Но в голы свое преимущество оренбуржцы не преобразовали.

А во второй половине матча «Крылья Советов» практически полностью завладели инициативой и, освежив свои ряды заменами, могли забить. Самый опасный момент был в концовке матча у Павла Голышева, когда тот бил в упор с нескольких метров перед воротами, но оренбуржцев выручил вратарь. До конца встречи ни одна из команд так и не отличилась. Итог — безголевая ничья 0:0.

Свои следующие контрольные матчи «Крылья» проведут 24 и 28 июня. Самарцы сыграют по два матча в день двумя составами.

Контрольный матч.

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 0:0.

«Крылья Советов»: Конюхов (Шильников, 46'), Родич, Гаджибеков, Гоцук, Ятченко (Тихонов, 77'), Мияйлович (Башкиров, 46'), Ланин, Алиев, Кленкин, Чочиев (Голышев, 46'), Самодин (Визнович, 56').

«Оренбург»: Руденко, Царикаев, Андреев (Кайков, 46'), Осипов (Цуканов, 56'), Гетигежев (Васиев, 61'), Дзахов (Хайбуллин, 46'), Бреев (Серченков, 46'), Малых, Рудаков (Чуканов, 46'), Коронов (Макаров, 56'), Делькин (Кукушкин, 51').