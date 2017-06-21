Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30141064/
21 июня 2017, 10:42 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью

Контрольная игра с «Оренбургом» стала второй для «Крыльев» на сербском сборе.

Контрольная игра с Оренбургом стала второй для Крыльев на сербском сборе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Несмотря на то, что из-за жары время матча было сдвинуто на полчаса вперед, игра все равно проходила под палящим солнцем. Этот фактор, безусловно, повлиял на игровые скорости.

Самарцы начали матч активнее. Уже на первых минутах после красивой обводки защитников из-за пределов штрафной прицельно пробил Данил Кленкин, но мяч приземлился на перекладину. Затем после розыгрыша комбинации на левом фланге связка Родич-Алиев выводила того же Кленкина на убойную позицию, но вратарь и защитники в последний момент сняли мяч с ноги нашего игрока. Затем уже пришла очередь «Оренбурга» проявлять инициативу. Соперник выждал момент, когда «Крылья» подсядут от жары и стал проводить атаку за атакой, не давая самарцам надолго остаться с мячом. Но в голы свое преимущество оренбуржцы не преобразовали.

А во второй половине матча «Крылья Советов» практически полностью завладели инициативой и, освежив свои ряды заменами, могли забить. Самый опасный момент был в концовке матча у Павла Голышева, когда тот бил в упор с нескольких метров перед воротами, но оренбуржцев выручил вратарь. До конца встречи ни одна из команд так и не отличилась. Итог — безголевая ничья 0:0.

Свои следующие контрольные матчи «Крылья» проведут 24 и 28 июня. Самарцы сыграют по два матча в день двумя составами.

Контрольный матч.

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 0:0.

«Крылья Советов»: Конюхов (Шильников, 46'), Родич, Гаджибеков, Гоцук, Ятченко (Тихонов, 77'), Мияйлович (Башкиров, 46'), Ланин, Алиев, Кленкин, Чочиев (Голышев, 46'), Самодин (Визнович, 56').

«Оренбург»: Руденко, Царикаев, Андреев (Кайков, 46'), Осипов (Цуканов, 56'), Гетигежев (Васиев, 61'), Дзахов (Хайбуллин, 46'), Бреев (Серченков, 46'), Малых, Рудаков (Чуканов, 46'), Коронов (Макаров, 56'), Делькин (Кукушкин, 51').

20 июня. Стара-Пазова. Стадион «Сербия Люкс».

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Оренбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
21 Июня

Таблица трансферов ФНЛ на 21 июня

Что происходит с футболом в Твери?

Кирилл Панченко – лучший футболист прошедшего сезона в ФНЛ