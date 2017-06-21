Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30139969/
21 июня 2017, 9:19 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Зенит-2» расстанется с К. Погребняком

По информации «Чемпионата», «Зенит-2» договорился с нападающим Кириллом Погребняком о расторжении трудового договора.

Погребняк перебрался в петербургский клуб в феврале 2017 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за томскую «Томь» и воронежский «Факел». Кирилл — младший брат бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, который в настоящее время играет в московском «Динамо».

В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги 24-летний форвард провёл 11 матчей, отметившись 3 голами.

Зенит-2
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

«Факел» подписал шестерых новичков

«Факел» подписал шестерых новичков

19 июня, через день после первой контрольной игры «Факела» в текущий период межсезонья с курским «Авангардом», команду официально пополнили шестеро новых футболистов.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?