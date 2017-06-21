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21 июня 2017, 9:17 | Футбол: Первый дивизион | Volga News

Георгий Зотов и Святослав Георгиевский прибыли в расположение «Крыльев Советов»

Оба игрока индивидуально занимались с тренером по физподготовке.

Во вторник, 20 июня, вечером в расположение самарской команды прибыли 27-летний защитник Георгий Зотов, который в прошлом сезоне выступал за «Крылья Советов» в весенней части Чемпионата России и 21-летний полузащитник Святослав Георгиевский, который является воспитанником московского ЦСКА и ранее выступал за клубы «Кубань» и «Анжи».

Оба игрока индивидуально занимались с тренером по физподготовке Виталием Левченко, а также посмотрели за контрольной игрой с «Оренбургом», сообщает пресс-служба самарского клуба.
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Новости Первого дивизиона

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