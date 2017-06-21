Георгий Зотов и Святослав Георгиевский прибыли в расположение «Крыльев Советов»

Во вторник, 20 июня, вечером в расположение самарской команды прибыли 27-летний защитник Георгий Зотов, который в прошлом сезоне выступал за «Крылья Советов» в весенней части Чемпионата России и 21-летний полузащитник Святослав Георгиевский, который является воспитанником московского ЦСКА и ранее выступал за клубы «Кубань» и «Анжи».

Оба игрока индивидуально занимались с тренером по физподготовке Виталием Левченко, а также посмотрели за контрольной игрой с «Оренбургом», сообщает пресс-служба самарского клуба.