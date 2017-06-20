Петраков: «Томь» расформирована не будет, я намерен остаться в команде

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«После встречи с губернатором остались положительные впечатления. На ней было затронуто множество вопросов. Главный — финансирование команды и решение вопроса с разрешением на заявку новых футболистов, чтобы мы могли нормально выступать в ФНЛ. Вопрос продвинулся, в данный момент он решается.

Команда расформирована не будет. Я намерен остаться в «Томи» — как только юристы подготовят мой контракт с «Томью», я его подпишу. Задачи на следующий сезон пока не ставили — на встрече с руководством перед началом сезона, думаю, её огласят, — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.