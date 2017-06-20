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20 июня 2017, 16:33 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Петраков: «Томь» расформирована не будет, я намерен остаться в команде

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал об итогах встречи с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

Главный тренер Томи Валерий <span class=error>Петраков</span> рассказал об итогах встречи с губернатором Томской области Сергеем <span class=error>Жвачкиным</span>. Увеличить
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«После встречи с губернатором остались положительные впечатления. На ней было затронуто множество вопросов. Главный — финансирование команды и решение вопроса с разрешением на заявку новых футболистов, чтобы мы могли нормально выступать в ФНЛ. Вопрос продвинулся, в данный момент он решается.

Команда расформирована не будет. Я намерен остаться в «Томи» — как только юристы подготовят мой контракт с «Томью», я его подпишу. Задачи на следующий сезон пока не ставили — на встрече с руководством перед началом сезона, думаю, её огласят, — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

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