«Факел» просмотрит двух воронежских футболистов
Защитник Илья Баульчев и вратарь Никита Мадыкин приступили к тренировкам с «Факелом».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Клуб опубликовал фотографии работающих с командой футболистов в понедельник, 19 июня.
Никита Мадыкин выступал за дубль «Факела» на протяжении нескольких сезонов, в 2016 году он покинул молодежную команду
Илья Баульчев — воспитанник воронежской СДЮСШОР-15. Выступал за лискинский «Локомотив» и «Выбор-Курбатово». Сезон-16/17 он провел в составе «Рязани» во втором дивизионе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter