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20 июня 2017, 15:07 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

«Факел» просмотрит двух воронежских футболистов

Защитник Илья Баульчев и вратарь Никита Мадыкин приступили к тренировкам с «Факелом».

Защитник Илья <span class=error>Баульчев</span> и вратарь Никита <span class=error>Мадыкин</span> приступили к тренировкам с Факелом. Увеличить
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Клуб опубликовал фотографии работающих с командой футболистов в понедельник, 19 июня.

Никита Мадыкин выступал за дубль «Факела» на протяжении нескольких сезонов, в 2016 году он покинул молодежную команду сине-белых. По мнению тренерского штаба дубля, вратарь является одним из самых талантливых воспитанников воронежского футбола последних лет.

Илья Баульчев — воспитанник воронежской СДЮСШОР-15. Выступал за лискинский «Локомотив» и «Выбор-Курбатово». Сезон-16/17 он провел в составе «Рязани» во втором дивизионе.
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