«Факел» просмотрит двух воронежских футболистов

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Клуб опубликовал фотографии работающих с командой футболистов в понедельник, 19 июня.

Никита Мадыкин выступал за дубль «Факела» на протяжении нескольких сезонов, в 2016 году он покинул молодежную команду сине-белых. По мнению тренерского штаба дубля, вратарь является одним из самых талантливых воспитанников воронежского футбола последних лет.

Илья Баульчев — воспитанник воронежской СДЮСШОР-15. Выступал за лискинский «Локомотив» и «Выбор-Курбатово». Сезон-16/17 он провел в составе «Рязани» во втором дивизионе.