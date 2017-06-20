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20 июня 2017, 11:32 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Томь» победила в первом контрольном матче

В Томске прошел первый контрольный матч «Томи» в межсезонье. Соперником томичей стала молодежная сборная Барнаула, составленная из игроков ЛФЛ.

Игра завершилась крупной победой «Томи» со счетом — 3:0. Отличились Дмитрий Сасин и Алексей Сазонов, еще один гол барнаульцы забили в собственные ворота.

Следующий контрольный матч «Томь» проведет 26 июня в Новосибирске против «Сибири».

«Томь» — «Барнаул"-мол. — 3:0 (3:0).

Голы: Довгаль, 5 (1:0, в свои ворота), Сасин, 25 (2:0), Сазонов, 35 (3:0).

«Томь»: Зубчихин, Голяткин, Карымов, Строев, Шишканов, Большунов, Роганов, Сасин, Шибаев, Соболев, Ларионов.
Во втором тайме на замену вышли: Герасимов, Карымов, Науменко, Зорин, Огарев, Файзулин, Антух, Масютин, Третьяков, Анисимов.

19 июня. Томск.

Томь
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