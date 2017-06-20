«Томь» победила в первом контрольном матче

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Томский футбольный клуб «Томь» покинули в связи с истечением срока контракта пять игроков — полузащитники Евгений Баляйкин, Валерий Чуперка, Павел Голышев и Никита Гвинейский, а также защитник Дмитрий Осипов. О ситуации с трансферами ТАСС рассказал генеральный директор томичей Руслан Киселев.