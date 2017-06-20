«Томь» победила в первом контрольном матче
В Томске прошел первый контрольный матч «Томи» в межсезонье. Соперником томичей стала молодежная сборная Барнаула, составленная из игроков ЛФЛ.
Игра завершилась крупной победой «Томи» со счетом — 3:0. Отличились Дмитрий Сасин и Алексей Сазонов, еще один гол барнаульцы забили в собственные ворота.
Следующий контрольный матч «Томь» проведет 26 июня в Новосибирске против «Сибири».
«Томь» — «Барнаул"-мол. — 3:0 (3:0).
Голы: Довгаль, 5 (1:0, в свои ворота), Сасин, 25 (2:0), Сазонов, 35 (3:0).
«Томь»: Зубчихин, Голяткин, Карымов, Строев, Шишканов, Большунов, Роганов, Сасин, Шибаев, Соболев, Ларионов.
Во втором тайме на замену вышли: Герасимов, Карымов, Науменко, Зорин, Огарев, Файзулин, Антух, Масютин, Третьяков, Анисимов.
19 июня. Томск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter