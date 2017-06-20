«Факел» подписал шестерых новичков
19 июня, через день после первой контрольной игры «Факела» в текущий период межсезонья с курским «Авангардом», команду официально пополнили шестеро новых футболистов.
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Контракты с «Факелом» подписали вратарь Илья Трунин (род. 25.05.1992, рост 192 см, вес 79 кг, предыдущий клуб — «Сибирь» (Новосибирск)); защитники Игорь Хайманов (26.03.1994, 190−83, «Афипс» (Афипский)), Святослав Шабанов (23.03.1993, 183−76, «Тамбов» (Тамбов)); полузащитник Александр Мануковский (11.07.1985, 177−71, «Сокол» (Саратов)); нападающие Армен Амбарцумян (11.04.1994, 177−70, «Мордовия» (Саранск)) и Артём Сердюк (22.01.1990, 187−85, «Балтика» (Калининград)).
В ближайшие дни состав «Факела» пополнится ещё несколькими футболистами.
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