Воронежский «Факел» подписал шестерых футболистов

Воронежский «Факел» заключил контракты с шестерыми футболистами, сообщил официальный сайт клуба в понедельник, 19 июня. Отношения с клубом оформили вратарь Илья Трунин, защитники Игорь Хайманов и Святослав Шабанов, полузащитник Александр Мануковский, нападающие Армен Амбарцумян и Артем Сердюк.

До спарринга с «Энергомашем», который состоится 24 июня, «Факел» подпишет еще нескольких футболистов. С большой долей вероятности ими станут экс-защитник «Зенита-2» Темур Мустафин, бывший защитник «Мордовии» Артем Молодцов и вратарь Артем Федоров.