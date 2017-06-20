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20 июня 2017, 9:25 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» подписал шестерых футболистов

Команду пополнили вратарь, два защитника, хавбек и два форварда.

Воронежский «Факел» заключил контракты с шестерыми футболистами, сообщил официальный сайт клуба в понедельник, 19 июня. Отношения с клубом оформили вратарь Илья Трунин, защитники Игорь Хайманов и Святослав Шабанов, полузащитник Александр Мануковский, нападающие Армен Амбарцумян и Артем Сердюк.

До спарринга с «Энергомашем», который состоится 24 июня, «Факел» подпишет еще нескольких футболистов. С большой долей вероятности ими станут экс-защитник «Зенита-2» Темур Мустафин, бывший защитник «Мордовии» Артем Молодцов и вратарь Артем Федоров.
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