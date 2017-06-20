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20 июня 2017, 6:28 | Футбол: Первый дивизион | ДЕЙТА

Новичок «Луча-Энергии» принес команде победу на сборах

Андрей Мязин, вернувшийся в состав «Луча-Энергии», забил победный гол в матче с «Волгарем», сообщает ИА «Дейта».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Голкипер «тигров» Александр Котляров отразил пенальти. Отметим, что это была вторая игра команд за день — утром встреча завершилась со счетом 0:0, однако оба клуба выступали экспериментальными составами.

В обоих играх владивостокцы имели преимущество и действовали острее астраханских футболистов. Обе команды живут в отеле «Виктория Олимп», и параллельно, на базе ФК «Минск», готовятся к предстоящему сезону.

Василий Кучин.
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