«Енисей» сыграет все домашние матчи нового первенства ФНЛ в манеже

«Енисей» проведет все домашние матчи нового первенства ФНЛ на поле манежа «Футбол-Арена Енисей». Причиной стала реконструкция стадиона «Центральный», которая завершится через полтора года.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в интервью Sibnovosti.ru отметил, что переезд в манеж никак не повлияет на команду.

«Даже если мы, допустим, в воскресенье играем домашнюю игру, то с понедельника до воскресенья мы тренироваться будем на воздухе. Тем более многие ребята уже играли в манеже, я с ними разговаривал по этому поводу. Хороший манеж, дышится легко, хорошая поляна — очень хорошие условия для игры. Думаю, никаких проблем не возникнет из-за того, что мы сыграем все 19 домашних игр чемпионата под крышей», — отметил Аленичев.

Несмотря на ремонт «Центрального», футболистам разрешат тренироваться на его поле. Наставник «Енисея» подчеркнул, что игроки будут заниматься на воздухе вплоть до глубокой осени.

«На воздухе мы будем тренироваться на стадионе “Центральный”. Нам сказали, что ближайшие три месяца мы сможем готовиться на том поле. Насколько я знаю, реконструкция стадиона будет идти полтора года, но нам до 1 октября предоставят поле для тренировок», — сказал Аленичев.

Напомним, стадион «Центральный» закрывается на реконструкцию к Универсиаде-2019. Во время проведения студенческих Игр на площадке спортивного сооружения организуют пресс-центр и масштабную культурную программу.

Стадион им. Ленинского комсомола (с 2005 года — стадион «Центральный») был построен по проекту архитектора Виталия Орехова в 1967 году и рассчитан на 22,5 тысячи зрителей. Комплекс включает легкоатлетический манеж, футбольное поле, волейбольные площадки и другие спортивные объекты. Сейчас боковые трибуны «Центрального» (за футбольными воротами) признаны аварийными и закрыты для посещения.

Крытый манеж «Футбол-Арена Енисей» был официально открыт в ноябре 2014 года. Стадион вместимостью 3000 человек, расположенный в Зеленой Роще, обошелся краевому бюджету в 1,8 млрд рублей.