«Шинник» объявил о подписании контрактов с Безлихотновым и Антипиным
«Шинник» объявил о подписании контрактов с полузащитником Никитой Безлихотновым и вратарём Станиславом Антипиным.
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«ФК «Шинник» подписал контракт с Никитой Безлихотновым! Соглашение рассчитано на один год! Добро пожаловать!
Клуб подписал молодого вратаря ижевского «Зенита» — Станислава Антипина! Соглашение рассчитано на два года. Также ФК «Шинник» продлил контракт с ветераном команды — Евгением Ятченко! Соглашение рассчитано на один год, — информирует
26-летний Безлихотнов в минувшем сезоне выступал за «Сибирь» в Футбольной национальной лиге, 22-летний Антипин играл за Зенит-Ижевск в ПФЛ.
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