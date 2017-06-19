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19 июня 2017, 20:14 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Шинник» объявил о подписании контрактов с Безлихотновым и Антипиным

«Шинник» объявил о подписании контрактов с полузащитником Никитой Безлихотновым и вратарём Станиславом Антипиным.

<span class=error>Шинник</span> объявил о подписании контрактов с полузащитником Никитой Безлихотновым и вратарём Станиславом <span class=error>Антипиным</span>. Увеличить
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«ФК «Шинник» подписал контракт с Никитой Безлихотновым! Соглашение рассчитано на один год! Добро пожаловать!

Клуб подписал молодого вратаря ижевского «Зенита» — Станислава Антипина! Соглашение рассчитано на два года. Также ФК «Шинник» продлил контракт с ветераном команды — Евгением Ятченко! Соглашение рассчитано на один год, — информирует пресс-служба «Шинника».

26-летний Безлихотнов в минувшем сезоне выступал за «Сибирь» в Футбольной национальной лиге, 22-летний Антипин играл за  Зенит-Ижевск в ПФЛ.

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