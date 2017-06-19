В «Крылья Советов» пришли семь новых игроков

Как сообщает ПФК «Крылья Советов» первым новичком команды стал атакующий полузащитник Павел Голышев, с которым подписано соглашение сроком на один год. 29-летний футболист ранее выступал за «Томь», «Тосно» и другие клубы. За «Крылья Советов» Павел Голышев будет выступать под 11 номером.

Достигнута договоренность о переходе в «Крылья Советов» 24-летнего российского защитника Кирилла Гоцука. Контракт будет рассчитан на три года. Ранее Гоцук выступал за ярославский «Шинник» и липецкий «Металлург». В прошлом сезоне Первенства ФНЛ игрок провел за ярославский клуб 35 матчей и забил два гола. За «Крылья Советов» Кирилл Гоцук будет выступать под номер 76.

Также подписан контракт с Азером Алиевым. Ранее 23-летний полузащитник выступал за красноярский «Енисей», сыграл 69 матчей в ФНЛ, забил пять голов. Срок контракта один год. За самарский клуб Азер Алиев будет выступать под номером 10.

Подписал контракт с «Крыльями Советов» сроком на один год сын главного тренера Андрея Тихонова 18-летний защитник Михаил Тихонов, выступавший за красноярский «Енисей» и молодежный состав «Краснодара». Тихонов-младший будет выступать под номером 42.

Ещё одним новичком команды стал один из лучших распасовщиков ФНЛ 26-летний полузащитник Данил Кленкин. Он заключил контракт с самарским клубом сроком на два года. Кленкин выступал за «Тюмень», где имел постоянную практику и признавался одним из лучших ассистентов первенства ФНЛ. В последнем сезоне за «Тюмень» футболист отличился девять раз.

21-летний полузащитник Олег Ланин из «Краснодара» переходит в самарскую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2017/2018. Олег Ланин является воспитанником Академии «Краснодара». Выступал за клубы: «Краснодар-2», «Балтика» Калининград и «Енисей» Красноярск, за который в прошлом сезоне провел 35 игр, забив один гол. За «Крылья Советов» Олег будет выступать под номером 64.

Футбольный клуб «Крылья Советов» подписал соглашение сроком на два года и с известным российским форвардом Сергеем Самодиным, который ранее выступал за ряд клубов РФПЛ и ФНЛ. В сезоне 2016/2017 Сергей Самодин выступал за клубы «Томь» и «Енисей» — в составе последней команды забил десять голов в 12 играх. До этого играл за ЦСКА, «Шинник», «Мордовию» и украинские клубы. Является обладателем Кубка УЕФА в составе армейского клуба. За самарский клуб Сергей будет выступать под номером 22.