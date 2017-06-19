«Крылья Советов» подписали двухлетний контракт с Самодиным

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За команду из Самары 32-летний форвард будет выступать под 22-м номером.



«Сергей имеет хорошее голевое чутье, знаком тренерскому штабу “Крыльев” и сам отлично адаптирован в ФНЛ. Уверены, что в лице Сергея Самодина мы обретем качественного нападающего, способного решать задачи. Желаем ему удачи в играх за наш клуб», — заявил заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.



В сезоне-2016/2017 Сергей Самодин выступал за клубы «Томь» и «Енисей» — в составе последней команды забил 10 голов в 12 матчах.

Ранее также выступал за ЦСКА, «Шинник», «Мордовию» и ряд украинских клубов. Является обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА.