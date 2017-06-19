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19 июня 2017, 9:36 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Крылья Советов» подписали двухлетний контракт с Самодиным

«Крылья Советов» подписали соглашение сроком на два года с нападающим Сергеем Самодиным, сообщает клубная пресс-служба.

Крылья Советов подписали соглашение сроком на два года с нападающим Сергеем <span class=error>Самодиным</span> сообщает клубная <nobr>пресс-служба.</nobr> Увеличить
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За команду из Самары 32-летний форвард будет выступать под 22-м номером.

«Сергей имеет хорошее голевое чутье, знаком тренерскому штабу “Крыльев” и сам отлично адаптирован в ФНЛ. Уверены, что в лице Сергея Самодина мы обретем качественного нападающего, способного решать задачи. Желаем ему удачи в играх за наш клуб», — заявил заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.

В сезоне-2016/2017 Сергей Самодин выступал за клубы «Томь» и «Енисей» — в составе последней команды забил 10 голов в 12 матчах.

Ранее также выступал за ЦСКА, «Шинник», «Мордовию» и ряд украинских клубов. Является обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА.

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