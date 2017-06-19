«Луч-Энергия» пополняется новыми игроками
Некоторые уже выступали за Владивосток.
Первые новички нового сезона пополнили 16 июня команду «Луч-Энергия» (Владивосток), сообщили РИА VladNews в
В тх числе полузащитник Амир Бажев и защитник Астемир Соблиров — игроки «Спартака» из Нальчика, который вылетел во вторую лигу. К команде присоединились полузащитник Артем Макарчук из калининградской «Балтики» и нападающий Андрей Мязин. Он, кстати, уже выступал за Владивосток в позапрошлом сезоне и забил 10 мячей в 32 матчах. Еще на сезон продлил контракт полузащитник Сергей Пономаренко. И главное — возвращение в родной клуб воспитанника Анатлия Лукьянова полузащитника Семена Фомина. В минувшем сезоне он выступал в в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter