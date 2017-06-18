Новички воронежского «Факела» победили курский «Авангард» в контрольном матче

«Факел» переиграл «Авангард» в контрольном матче на базе клуба в Тенистом со счетом 4:3 в субботу, 17 июня. Команда Павла Гусева проявила характер и отыгралась, уступая в два мяча по ходу встречи.

В составе «Факела» игровое время получили 14 футболистов, находящихся на просмотре. Один из них, воспитанник столичного «Локомотива» Самир Масимов, упустил верный голевой момент в первом тайме. Первая половина встречи оказалась безголевой, и первыми на 60 минуте забили гости — полузащитник «Авангарда» Артур Газданов реализовал штрафной. Через несколько минут он же заработал пенальти и оказался точен с «точки». Однако спустя несколько минут «Факел» усилиями Дмитрия Сапельникова отыграл один мяч, а затем подключивший к атаке защитник Игорь Хайманов сравнял счет.

На 74 минуте нападающий Артем Сердюк вывел воронежцев вперед с пенальти, а спустя две минуты упрочил преимущество «Факела», забив после передачи с правого фланга. Гости отыграли один мяч на 82 минуте, но избежать поражения не смогли.

— Информативная игра. По результатам матча примем решение, кто покинет расположение команды. Действия некоторых из ребят меня удовлетворили. Есть вопросы к обороне — три мяча за тайм пропустили. Было много тактических ошибок. Имеющихся в клубе на контракте игроков выпускать не стали — смысла их просматривать нет, нужно было определиться с теми футболистами, которые к нам приехали. До старта остается три недели, нужно оптимизировать состав, — сказал после матча главный тренер «Факела» Павел Гусев.