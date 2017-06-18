Тихонов-младший и еще четыре игрока переходят в «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» и атакующий полузащитник Павел Голышев подписали соглашение сроком на один год. 29-летний российский игрок ранее выступал за «Томь», «Тосно» и другие клубы. За самарский клуб Павел Голышев будет выступать под 11 номером.

Достигнута договоренность о переходе в самарскую команду 24-летнего российского защитника Кирилла Гоцука. Контракт будет рассчитан на 3 года. Ранее Гоцук выступал за ярославский «Шинник» и липецкий «Металлург». В прошлом сезоне Первенства ФНЛ игрок провел за ярославский клуб 35 матчей и забил 2 гола. За «Крылья Советов» Кирилл Гоцук будет выступать под номер 76.

26-летний полузащитник Данил Кленкин стал еще одним новичком нашей команды. Игрок заключил с самарским клубом контракт сроком на 2 года. В последние годы Кленкин выступал за «Тюмень», где имел постоянную практику и признавался одним из лучших ассистентов Первенства ФНЛ. В последнем сезоне за «Тюмень» игрок отличился 9 раз.