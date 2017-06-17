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17 июня 2017, 15:38 | Футбол: Первый дивизион | Volga News

«Крылья Советов» начали зарубежный сбор победой над «Дунавом» — 3:0

В пятницу, 16 июня, в своем первом контрольном матче на сборах в Сербии «Крылья Советов» встречались с местными клубом «Дунав» (Стари Бановци).

Счет на 7-й минуте открыл Азер Алиев. Во втором тайме другой новичок, находящийся на прсомотре у клуба Данил Кленкин забил второй гол, на 71-й минуте Илья Визнович увеличил преимущество — 3:0, сообщает официальный сайт клуба.

«Крылья Советов» (первый тайм): Смирнов, Родич, Гоцук, Гаджибеков, Ятченко, Мияйлович, Ланин, Чочиев, Голышев, Алиев, Корниленко.

«Крылья Советов» (второй тайм): Леонов, Божин (Гаджибеков, 50'), Родич, Гоцук, Тихонов, Киселев (Мияйлович, 80'), Зинков, Башкиров, Визнович, Кленкин, Кудряшов (Алиев, 80').
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