Игрок Иван Соловьев перешел из воронежского «Факела» в петербургское «Динамо»
Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.
Полузащитник Иван Соловьев ушел из «Факела» в «Динамо» из
Соловьев пополнил «Факел» в сентябре 2016 года. Полузащитник переходил в воронежский клуб, стремясь реанимировать карьеру после неудачного перехода в «Зенит». Иван Соловьев переходил в «Факел» одновременно с Александром Козловым, воспитанником «Спартака», который был намерен заявить о себе в Воронеже ради последующего перехода в клуб
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