Игрок Иван Соловьев перешел из воронежского «Факела» в петербургское «Динамо»

Полузащитник Иван Соловьев ушел из «Факела» в «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщил официальный сайт воронежского клуба в пятницу, 16 июля. Хавбек и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию, футболист ушел из команды бесплатно как свободный агент.

Соловьев пополнил «Факел» в сентябре 2016 года. Полузащитник переходил в воронежский клуб, стремясь реанимировать карьеру после неудачного перехода в «Зенит». Иван Соловьев переходил в «Факел» одновременно с Александром Козловым, воспитанником «Спартака», который был намерен заявить о себе в Воронеже ради последующего перехода в клуб Премьер-лиги. Оба подписали двухлетние контракты и рассматривались руководством «Факела» как усиление команды и коммерческий актив клуба. Козлов покинул «Факел уже в январе, пополнив казахстанский «Окжетпес».