Одиннадцать новичков тренируются с «Лучом-Энергией»

Приморцы просматривают, защитников Никиту Глушкова («Афипс»), Евгения Мухаметзянова («КАМАЗ»), Александра Марченко («Краснодар»), Валерия Сармонта, полузащитников Артема Макарчука (оба — «Балтика»), Руслана Заерко («Торпедо» М), Нику Чхапелия («Тосно»), нападающих Амира Бажева («Спартак» Нч) и Никиту Танкова (ЦРФСО). Чхапелия и Марченко доигрывали прошлый сезон в ФНЛ на правах аренды в Нальчике.

Эти футболисты либо уже тренируются с командой, либо их ждут в расположении. От прежнего состава на контрактах осталось 7 игроков.

Напомним, новым тренером «Луча» стал литовский специалист Вальдас Иванаускас. «Луч» начнет сезон в ФНЛ 8 июля матчем в Самаре с «Крыльями Советов».

Василий Кучин.