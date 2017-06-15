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15 июня 2017, 16:08 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Имена потенциальных новичков руководство «Факела» не афиширует

14 июня «Факел» провёл третий день подготовительного сбора на базе в Тенистом.

14 июня Факел провёл третий день подготовительного сбора на базе в Тенистом. Увеличить
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Подопечные Павла Гусева снова работали в одноразовом режиме, практически полностью продублировав тренировочный контент предыдущего дня. По ходу полуторачасового занятия на базу подъехал защитник Максим Осипенко, по объективным причинам задержавшийся с возвращением в Воронеж из родного Омска. В течение дня в стан «Факела» прибыли также ещё трое опытных футболистов из клубов ФНЛ сезона 2016−2017 гг., завтра не исключено появление других потенциальных новичков, имена которых руководство нашего клуба пока предпочитает не называть.

Завтра группа вновь прибывших утром отправится на углубленное медицинское обследование, а вечером «Факел» проведёт очередное занятие на одном из натуральных полей базы в Тенистом.

Факел
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