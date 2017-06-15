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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30083653/
15 июня 2017, 14:44 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Луч» просматривает игроков «Краснодара», «Балтики» и Нальчика

С «Лучом-Энергией», проводящим под руководством нового главного тренера Вальдаса Иванаускаса сбор в Белоруссии, работает большая группа потенциальных новичков.

Приморцы просмотрят, в частности, защитников Никиту Глушкова («Афипс»), Евгения Мухаметзянова («КАМАЗ»), Александра Марченко («Краснодар»), Валерия Сармонта, полузащитников Артема Макарчука (оба — «Балтика»), Руслана Заерко («Торпедо» М), Нику Чхапелия («Тосно»), нападающих Амира Бажева («Спартак» Нч) и Никиту Танкова (ЦРФСО). Чхапелия и Марченко доигрывали прошлый сезон в ФНЛ на правах аренды в Нальчике. Эти футболисты либо уже тренируются с командой, либо их ждут в расположении. От прежнего состава на контрактах осталось 7 игроков.

Напомним, что «Луч» начнет сезон в ФНЛ 8 июля матчем в Самаре с «Крыльями Советов».

Луч-Энергия
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