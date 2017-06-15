В «Оренбурге» на просмотре три игрока

По данным «Матч ТВ», в их числе — полузащитник «Амкара» Давид Дзахов. Минувший сезон 28-летний хавбек провел на правах аренды в «Шиннике», за который забил 3 мяча в 23 матчах, пропустив часть сезона из-за травмы. В РФПЛ на счету Дзахова 19 игр и 1 гол.

Кроме того, на просмотр приглашены защитники Инал Гетигежев из «Рубина» и Тарас Царикаев из «Шинника», а еще один игрок обороны, Фарход Васиев, вернулся из аренды из таджикского «Истиклола».