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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30079356/
15 июня 2017, 10:21 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Вальдас Иванаускас прилетел на сбор «Луча»

Литовский специалист Вальдас Иванаускас прилетел на сбор «Луча-Энергии» в Белоруссию и в ближайшее время подпишет контракт с клубом.

Последним местом работы Иванаускаса, ранее тренировавшего в России хабаровский «СКА-Энергию», был кипрский «Этникос». В «Луче» ему предстоит формировать, по сути, новую команду: на контрактах осталось 7 игроков. Сейчас приморцы просматривают более двух десятков потенциальных новичков.

Напомним, что «Луч», занявший в минувшем сезоне 16-е место, сохранил прописку в ФНЛ благодаря отказу от повышения «Читы».

Луч-Энергия
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