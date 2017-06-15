Вальдас Иванаускас прилетел на сбор «Луча»

Последним местом работы Иванаускаса, ранее тренировавшего в России хабаровский «СКА-Энергию», был кипрский «Этникос». В «Луче» ему предстоит формировать, по сути, новую команду: на контрактах осталось 7 игроков. Сейчас приморцы просматривают более двух десятков потенциальных новичков.

Напомним, что «Луч», занявший в минувшем сезоне 16-е место, сохранил прописку в ФНЛ благодаря отказу от повышения «Читы».