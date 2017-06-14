«Шинник» подписал контракты с тремя новичками и расстался с 11 футболистами

Колумбийские фанаты подрались после дерби самого криминального города страны Кали между местными «Депортиво» и «Америка». В ходе беспорядков был зарезан 23-летний фанат «Америки», у которого осталась трехлетняя дочь. Еще 70 человек были задержаны полицией.