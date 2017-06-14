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14 июня 2017, 18:29 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Евгений Калешин будет заявлен главным тренером ФК «Кубань» в следующем сезоне

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. «Кубань» заявит на сезон-2017/18 в качестве главного тренера Евгения Калешина, сообщается на официальном сайте краснодарского футбольного клуба.

Ранее Калешин руководил командой, но из-за отсутствия у него необходимой тренерской лицензии категории Pro главным тренером «Кубани» был заявлен Николай Южанин.

В связи с тем, что Калешин проходит обучение на получение категории Pro, в следующем сезон именно он будет заявлен главным тренером «Кубани». Южанин останется в команде и будет работать в качестве старшего тренера.

«Кубань» в прошлом сезоне заняла седьмое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Кубань
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