Евгений Калешин будет заявлен главным тренером ФК «Кубань» в следующем сезоне

Ранее Калешин руководил командой, но из-за отсутствия у него необходимой тренерской лицензии категории Pro главным тренером «Кубани» был заявлен Николай Южанин.

В связи с тем, что Калешин проходит обучение на получение категории Pro, в следующем сезон именно он будет заявлен главным тренером «Кубани». Южанин останется в команде и будет работать в качестве старшего тренера.

«Кубань» в прошлом сезоне заняла седьмое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).