Евгений Калешин будет заявлен главным тренером ФК «Кубань» в следующем сезоне
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. «Кубань» заявит на сезон-2017/18 в качестве главного тренера Евгения Калешина, сообщается на официальном сайте краснодарского футбольного клуба.
Ранее Калешин руководил командой, но
В связи с тем, что Калешин проходит обучение на получение категории Pro, в следующем сезон именно он будет заявлен главным тренером «Кубани». Южанин останется в команде и будет работать в качестве старшего тренера.
«Кубань» в прошлом сезоне заняла седьмое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
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